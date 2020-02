Ocupación de espacio público afecta la movilidad

Para nadie es un secreto que una de las problemáticas que no acaba en la ciudad es la ocupación indebida del espacio público, ya sea por ventas ambulantes o carros y motos mal parqueadas.

“Estos vendedores deberían tener un espacio en otro lugar, o que sean unos pocos aquí en los andenes, pero no tantos, puesto que nos dificulta caminar por ahí”, dijo Gloria Estrada, una habitante.

“¿Quién los organiza?”

Por otro lado, varios ciudadanos indicaron que las estaciones que algunos mototaxistas han creado en diferentes barrios de la ciudad, deberían ser ubicadas en otros puntos y no en las esquinas o entrada a las calles.

“Yo no entiendo quién los organiza a ellos, siempre se ponen en las esquinas, en las curvas o en las puertas de las casas. Eso no debería ser así, ellos deberían entender que parquearse en ese espacio público privado lo que hace es afectar la movilidad”, señaló Rubielo Castro, quien indicó que en más de una ocasión, los conductores de busetas se han molestado con los motorizados porque no los dejan transitar bien.

Ante esto, El Universal, decidió hablar con Ausberto Coneo, gerente de Espacio Público, quien explicó que “he estado en proceso de empalme con el gerente anterior donde abordamos todos los temas relacionados con el espacio público y mañana (hoy) definiremos las estrategias de intervención entre las que estarían generación, sostenibilidad, recuperación, etc.”.