Nuevo POT de Cartagena, tema central de foro de sostenibilidad

La importancia del POT

“No hay seguridad jurídica en el POT” y “vamos a robustecer lo que tenemos”, fueron algunas de las frases más relevantes del conversatorio ‘Diseñando el futuro de Cartagena: La importancia del POT y sus componentes fundamentales’. “La norma urbanística de Cartagena tiene unos 30 años, es decir, en ese tiempo no ha evolucionado la ciudad en materia regulatoria. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para crear una norma moderna. La primera etapa del POT es una actuación administrativa que tiene unos procedimientos que no pueden obviarse. Uno de los elementos que desechamos muy rápido fue el principio de participación ciudadana. El proceso de concertación es fundamental, si eso no se hace se incumplen principios constitucionales”, reiteró el abogado Ronaldo Figueroa.

“Si existe una norma clara, pero que además sea precisa y que no cause ningún tipo de dudas, hay muchísima más claridad para poder desarrollar cualquier tipo de proyectos”, agregó Pedro Ibarra Jiménez, gerente de P. I. Arquitectos Consultores.

Por su parte, Jaime Hernández, presidente de la junta directiva de Camacol Bolívar, indicó que para invertir hay que crear confianza. “Qué hace un inversionista sentado si no le genera confianza la administración pública, cualquier persona puede pensar que esta es una ciudad de conflicto o complicada. Yo creo que le quedan seis meses -a Amador- para robustecer este POT. A nuestro gremio han llegado inversionistas con dólares y no saben qué hacer. No tienen seguridad jurídica, que no solo hay que crearla, sino venderla. Aprovechemos lo que se ha hecho hasta ahora y vamos a vender confianza”, indicó Hernández. El evento terminó con la intervención de Henry Rodríguez, director de Catastro Bogotá, quien destacó la importancia del Catastro Multipropósito y de la construcción de ciudades inteligentes.