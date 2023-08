Nueva tienda llega a Colombia y abre 700 vacantes: así puedes aplicar

La expansión de algunas empresas en Colombia ha generado nuevos empleos, especialmente para personal con poca experiencia, estudiantes universitarios y personas en situación de desempleo.

Ante la incertidumbre de no tener un empleo muchos cartageneros se ven en la ardua tarea de buscar trabajo en la ciudad. No obstante, sienten que “la remuneración no es la mejor”. Lea también: Las familias que se beneficiarán con los cambios del Sisbén en Cartagena

Una gran oportunidad laboral está por llegar para los colombianos con la apertura del gigante en decoración y venta de muebles y accesorios para el hogar, Ikea, en varias ciudades del país.

Desde la empresa anunciaron que serán 700 puestos de trabajo en diferentes áreas tanto operativas como administrativas para conformar el grupo de empleados de la línea que llegará en los próximos meses a Colombia.

¿Cómo postularse?

Las ofertas de la empresa están disponibles en su perfil de LinkedIn y el portal de empleo regional AIRA. https://jobs.airavirtual.com/ikea_chile

Las principales plazas para los nuevos empleos y las ofertas laborales de Ikea son en Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá.