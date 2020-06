“Nuestros controles son muy estrictos”: Refinería de Cartagena

La empresa argumentó que desde que se decretó la emergencia sanitaria en Cartagena ha adoptado todas las medidas de prevención pertinentes para salvaguardar la integridad de todos los trabajadores, destacando que son la segunda empresa de Colombia con más pruebas realizadas.

“Desde marzo hemos implementado todos los protocolos de forma rigurosa en las instalaciones. De los cerca de 1.000 trabajadores directos tenemos más de 600 en sus casas. En la operación hoy en día está un mínimo cercano a las 300 personas para operar la Refinería y mantener la producción. Hemos realizado más de 1.300 pruebas, incluso el tamizaje no es un requisito y nosotros lo estamos haciendo no solo para los trabajadores directos sino para los contratistas. Diariamente hacemos controles para saber si hay alguien asintomático. De momento tenemos 41 casos positivos, todos en sus casas, con síntomas leves o inexistentes. No es real que en las instalaciones hay personas contagiadas”, sostuvo la compañía petrolera.

Respecto a las pruebas, enfatizó en que se están aplicando de manera diaria, pero es menester de los laboratorios agilizar la entrega de los resultados. Afirmaron que además de la Universidad de Cartagena, ya gestionaron con el laboratorio de la Universidad del Sinú para trabajar también de la mano con ellos y que haya más celeridad en el estudio de las muestras.

Entre las medidas implantadas en la empresa, precisó que cuentan con mediciones de temperatura al ingreso, lavado de calzado, distanciamiento de dos metros obligados entre el personal, distanciamiento dentro de los vehículos de transporte, distanciamiento en la cafetería. Así mismo, aseguraron que disponen de jabón, toallas, agua y geles antibacteriales en todas las áreas operativas. De igual forma, los empleados cuentan con tapabocas donados por la empresa, y periódicamente hay campañas internas de autocuidado. Por último, Reficar destacó que ya tiene ocho trabajadores que superaron el virus y están recuperados.