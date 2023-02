“Nuestras calles se convirtieron en pozas sépticas”: manifestaciones en Santa Ana

Los habitantes de Santa Ana se cansaron de vivir en medio de aguas residuales debido a la falta de alcantarillado y por eso ayer se tomaron las vías de hecho para exigirle soluciones al Distrito. Lea: ¡De no creer! Así está hace muchos años la vía más importante de Santa Ana, Barú

Debido a las pésimas condiciones de la calle se afectan directamente alrededor de 300 familias, no obstante, están perjudicados indirectamente todos los santaneros.

“No tenemos alcantarillado, no tenemos seguridad, no tenemos calles en buen estado y no tenemos médicos que nos garanticen un buen servicio de salud, estamos en completo atraso y abandono”, aseguró Raúl Altamar, residente y líder de este corregimiento insular de Cartagena.

A la manifestación, que fue pacífica, asistieron líderes, adultos mayores y estudiantes, quienes le pidieron a las autoridades ayudarles a resolver los problemas de contaminación ambiental con los que conviven en casi todos los barrios, especialmente en la vía principal o calle 20 de Julio del sector La Boquilla, que está intransitable, llena de verdín y aguas residuales.