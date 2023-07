“Nos toca tomar agua donde lavan los traperos”: drama en colegio de La Esperanza

Con candados y cadenas, estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Madre Reina bloquearon ayer la entrada principal de ese colegio para impedir el acceso del personal docente y administrativo, como rechazo a las deficiencias en la prestación del servicio de agua potable.

Los manifestantes, con carteleras y arengas, se hicieron sentir ante el resto de la comunidad del barrio La Esperanza para llamar la atención de las autoridades y exigir soluciones urgentes. Indicaron que el jueves no tuvieron agua durante todo el día y esa fue la gota que rebozó la copa, ya que habían aguantado la problemática por un año y nunca hubo mejorías o compromisos para arreglar los daños. Lea: Preocupación por futuro de predios de Fe y Alegría donde funcionan colegios

“Ayer (jueves) no dimos clases porque varios profesores se niegan a trabajar en esas condiciones. Este problema lleva mucho tiempo, más de un año, no tenemos agua y somos más de 1.000 estudiantes afectados porque estos calores son insoportables y no hay forma de hidratarse”, manifestó Catalina Pizarro, una de las estudiantes del colegio Madre Reina.

Otro alumno fue más explícito y señaló: “Nos toca tomar agua en la pluma donde lavan los traperos, que era donde medio salía un chorrito, pero ya ni siquiera sale una gota. Llevamos mucho tiempo manifestando nuestra inconformidad y no obtenemos una solución”. Lea: “Sedes de Fe y Alegría no serán desalojadas ni vendidas”: Alcaldía

Una madre de familia, quien pidió no revelar su identidad, lamentó la situación y exigió al Distrito y a la empresa prestadora del servicio unirse para resolver pronto la situación y que la comunidad estudiantil siga sin impedimentos el cronograma académico. Recordó que los alumnos vienen de vacaciones y a principios de año perdieron varias semanas de clases por temas contractuales del Distrito, por lo que resulta muy perjudicial que vuelvan a ausentarse.