“Nos sentimos intoxicados”: habitantes de Manga

Habitantes del barrio Manga, específicamente los que residen en la Cuarta Avenida o carrera 18 A, dieron a conocer las dificultades que tienen desde que se inició la pandemia del COVID-19, ya que al estar confinados en sus casas, han tenido que convivir con fuertes olores a pintura y ruidos que al parecer provienen de un taller automotriz aledaño.

Los vecinos, que pidieron no revelar sus identidades, afirmaron que son varias las familias afectadas con la situación, las cuales anteriormente no pasaban sus días en casa debido a las ocupaciones laborales, pero el teletrabajo los ha hecho convivir las 24 horas con los inconvenientes mencionados.

“Ahí pintan carros, aplican soldaduras, martillan, hacen ruidos ensordecedores constantemente. Aparte, la contaminación es muy fuerte, sentimos que vivimos intoxicados porque esos olores a pintura penetran y uno no puede ni siquiera digerir bien la comida. Hay días en que los alimentos pareciera que supieran a pintura. Nosotros no estábamos acostumbrados a esto porque no pasábamos en nuestras casas, ahora vivimos confinados y lo sentimos en carne propia”, declaró una denunciante.

La comunidad indicó que ya elevaron la queja a las autoridades competentes como el EPA, la Alcaldía de la Localidad 1 y la Policía Ambiental, para que tomen cartas en el asunto y se hagan los respectivos ajustes.