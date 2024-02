“Nos sentimos estafados”: servidores turísticos protestarán en Bocagrande

El pasado 14 de febrero, las más de 20 asociaciones de servidores turísticos de Cartagena se reunieron para acordar una protesta para el día 19 de febrero, a las 8:00 a.m., debido a que sienten que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no ha cumplido con lo pactado con respecto a los pagos.

Según las palabras de uno de sus voceros, a través de un video, “los acuerdos que se hicieron el 31 de enero no se han podido hacer efectivos. Por lo tanto, hemos decidido irnos a protestas a partir del día 19 de febrero, porque ya van a cumplirse cuatro meses que no pagan y a la fecha no sabemos el día en que se va a realizar el pago”.