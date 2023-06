“¿Nos piensan dejar morir?”: Pensionados protestan por servicios de salud

Aproximadamente 4.500 usuarios pensionados de Colpuertos manifiestan estar afectados por el polémico cambio de IPS que recibieron desde este mes. En la mañana de hoy se tomaron las instalaciones de la Clínica El Bosque para exigir algunos de sus derechos.

Los ciudadanos se encontraban afiliados con la Clínica General del Norte durante 30 años, pero el pasado 30 de mayo se terminó el contrato con el Fondo de Ferrocarriles. A principios de junio les notificaron que ahora serían atendidos en la Clínica El Bosque por la IPS Cosmitet. Lea también: “Tres médicos para tantos pacientes”: drama de pensionados de Colpuertos con IPS

“Desde el 1 de junio que nos pasaron a esta nueva IPS, la cual arrendó en la Clínica El Bosque para atendernos, estamos sufriendo por las condiciones en las que ahí se trabaja. Tienen pocos médicos y un calor que hace ahí dentro. A parte de eso no nos dan las citas y los medicamentos. Es una cuestión que se está saliendo de control, porque la justificación que nos dan es que apenas están haciendo empalmes y no tienen al personal suficiente para atendernos. Nosotros llamamos y nos apagan los teléfonos, hay señores de edad que necesitan exámenes médicos y chequeos y todo está en pausa no sabemos hasta cuando. Nadie se pronuncia ni dice nada”, contó Jorge Yepes, uno de los pensionados a El Universal.