“Nos iremos a la quiebra”: en Nuevo Campestre esperan arreglo de vía principal

“Teníamos un local con siete empleadas pero actualmente solo tenemos tres, y estamos a punto de cerrar porque se nos han bajado las ventas en un 70%, no damos abasto con los gastos, pagamos arriendo y no tenemos ninguna colaboración de las autoridades porque no hay avances con los trabajos que están realizando en la calle. Han pasado más de 15 días en los que no hacen nada, las máquinas están paradas y los trabajadores también, si esto sigue así nos iremos a la quiebra definitiva”, señaló Lina Díaz, comerciante de esta calle.

La señora Edith Martínez también expresó su indignación con las demoras: “Tengo un negocio y han bajado las ventas en un 80%. De lo que se vende en el día no salen los gastos. Hay que pagar trabajadores, lo que se compra en la tienda, lo que se consume, y cuando se terminan las ventas no alcanza para pagar todo, estamos casi en la quiebra”. Lea: Estas son las vías que se recuperarán con rehabilitación de la malla vial

La comerciante añadió que “hasta ahora llevamos cuatro meses con la vía cerrada, desde noviembre del 2023. Si ellos no podían cumplir a tiempo con este trabajo entonces mejor lo hubiesen hecho por tramos, pero partieron todo enseguida y mire cómo estamos perjudicados”.