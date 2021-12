Los trabajos se iniciaron hace un par de semanas, sin embargo, unas afectaciones en cierto punto de la calle mantiene con insatisfacción a varias familias, debido a que, según estas, el nivel del pavimento quedó por encima de sus casas y la lluvia que cayó el miércoles 22 de diciembre evidenció esa falencia, ya que el agua se les metió y se inundaron.

Karen Pérez, una de las afectadas, pidió al contratista solucionar la situación antes de finalizar los trabajos, ya que de lo contrario sus viviendas se inundarán con cada aguacero.

“Somos cuatro familias en esas circunstancias. Desde el momento en que rellenaron les dijimos que nos dejaron abajo, pero no nos hicieron caso. Ahora vemos las consecuencias: el agua se mete en las casas y se estanca porque no tiene por dónde salir. No nos oponemos al pavimento, todo lo contrario, sabemos que era una obra soñada, pero queremos que hagan la obra sin causar afectaciones a la gente”, expresó la mujer.

Sobre esta situación, el presidente de la JAC, Jeyler Medrano, aseguró conocer la queja de estas familias e indicó que se le hizo una solicitud al contratista y a su equipo de profesionales para que tomen cartas en el asunto cuanto antes.