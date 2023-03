“Nos ha tocado colocar papel contact en las cebras que se borraron”

Los moradores explicaron que se trata de una zona muy frecuentada por tener cerca el centro comercial La Castellana, restaurantes, colegios, la clínica Blas de Lezo, una cancha de fútbol, tiendas, peluquerías, zonas bancarias, sitios de entretenimiento, entre otros. Lea: ¿Habrá día sin moto el lunes 13 de marzo? Esto es lo que se sabe

“La respuesta del Distrito es que no hay plata, del DATT me respondieron un derecho de petición en el 2021 diciendo que iban a tratar de incluir las adecuaciones en el presupuesto de ese año pero no fue así. Esta vía está muy peligrosa porque los vehículos transitan a altas velocidades. Aquí cerca tenemos colegios, un centro comercial, y sin embargo no hay cebras o reductores de velocidad. Ya van tres veces que se han colocado papeles en los cruces borrosos para ver si el Distrito pone atención pero nada, no logramos que nos atiendan esta necesidad”, añadió el gestor cívico.