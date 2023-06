“Nos están robando con las facturas”: cartageneros protestaron contra Afinia

“A mí me venía siempre la luz por 100, 120, máximo 130 mil pesos y de ahí no pasaba, pero ahora me está llegando por 300 mil pesos y más. Es absurdo, en mi casa seguimos siendo las mismas personas y tenemos los mismos electrodomésticos, no hemos comprado nada que pueda elevar el consumo, por eso no entendemos este recibo tan caro”, manifestó uno de los líderes del plantón que pidió reserva de su identidad. Lea: “Que revisen bien las redes”: en Boston no quieren más descargas eléctricas

La jornada fue promovida por el Frente Amplio del Caribe, que es liderado por la Veeduría Integral de Servicios Públicos. Nausícrate Pérez, representante de la veeduría, señaló que: “Estamos desde las instalaciones de Afinia apoyando a las comunidades que se sienten afectadas por la arbitrariedad de esta empresa. Y como Colegio Nacional de Abogados vamos a iniciar las acciones jurídicas tendientes a beneficiar a todos los usuarios. Afinia sabe que no puede cobrar las deudas de Electricaribe, le hemos solicitado que facturen eso aparte porque esa deuda está prescrita. Estamos buscando mecanismos para que desde el alto Gobierno presenten un proyecto de ley que evite que las pérdidas no técnicas de esta empresa se las sigan cobrando al usuario y a la vez para que las tarifas bajen”.