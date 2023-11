“Nos están cobrando doble el servicio de aseo”: habitantes de El Pozón

Preocupados e indignados están los habitantes de la urbanización Ciudadela La Paz, en el barrio El Pozón, pues aseguran que el servicio de aseo se los están cobrando por partida doble.

Muchas de las construcciones del sector son nuevas, y en un principio el servicio de aseo se los prestaba Pacaribe. Tiempo después, se cambiaron a la empresa Ingeaseo de la Costa.

Luego de esto, los residentes del sector se llevaron una desagradable sorpresa al descubrir que les estaban cobrando dos veces por el mismo servicio. Una de las principales afectadas es Rubiela Gómez, quien asegura que lleva dos años sufriendo esta problemática. Lea también: “Aquí tenemos los grifos de lujo”: el problema de los turbaqueros con el agua

“Mi situación económica no es la mejor, este no es un barrio de estrato alto. Yo tengo 57 años y vivo con mi mamá, de 75, a la cual cuido. Me gano la vida del día a día, tomando la presión, con lo que pago los gastos de la casa y los servicios. Mis vecinos y yo hemos puesto tutelas y denunciando la situación en emisoras, porque nos están cobrando dos veces el servicio de aseo”, contó Gómez a El Universal.