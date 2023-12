“Nos defraudaron”: habitantes de Bayunca sobre el proyecto de alcantarillado

El cabildante recordó que este año la corporación autorizó, por tercera vez, al alcalde William Dau a solicitar el crédito, pero “este tiempo que se trabajó ha sido perdido. Esta administración fue requerida por el Banco de Occidente y no pudo cumplir con los requerimientos solicitados por la entidad bancaria. Hubo falta de eficiencia y eficacia por parte de la administración en torno a este proyecto”. Lea: Tras de enfermos, repletos de barro: llegar al CAP es otro sufrimiento

Las esperanzas de ver construido el anhelado y apremiante sistema de alcantarillado, se fueron al traste en las últimas horas para los habitantes de los corregimientos Bayunca y Pontezuela, luego de conocer que el préstamo bancario por 40 mil millones de pesos que la Alcaldía de Cartagena iba a recibir para iniciar la obra, al parecer, ya no será posible.

El compromiso estaba y solo se necesitaba que los recursos se hicieran efectivos para poner la primera piedra de la obra. No obstante, hoy estas comunidades están nuevamente sumidas en la desilusión tras conocer que el aporte del Distrito no se daría por una supuesta falta de gestión.

Para la construcción del alcantarillado se requieren cerca de $110 mil millones, de los cuales el Gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aportará el 60 por ciento, mientras que el restante 40% debe ser entregado por el Distrito de Cartagena. Su aprobación en el año 2021 por parte del exministro Jontahan Malagón no fue una tarea sencilla, fueron necesarias múltiples gestiones y protestas por parte de los residentes afectados, quienes están cansados de convivir en medio de aguas residuales en cada calle. Lea: Es un hecho: radican proyecto de alcantarillado de Bayunca y Pontezuela

William Hernández, Delegado del Espacio Nacional de Comunidades Negras y reconocido líder comunal de Bayunca, señaló: “Hay una preocupación generalizada porque hasta el momento no tenemos ningún pronunciamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, solo sabemos lo que manifestó el concejal Barrios donde dice que el préstamo no se hizo realidad porque la Alcaldía no hizo las gestiones. Hoy hay una decepción total en nosotros los bayunqueros frente a la situación y ya se está hablando de que vamos a irnos a las vías de hecho, vamos a tomar acciones hasta que hagan un pronunciamiento”. Lea: ¡Por fin! Legalizan predio en Pontezuela para construir el alcantarillado

Para Hernández, lo más probable es que en los próximos días los pobladores se tomen la carretera La Cordialidad o los bajos de la Alcaldía de Cartagena y protesten para exigir soluciones.

“La comunidad se está poniendo de acuerdo para tomar decisiones frente a esta situación. Lo que todos esperábamos era que este año se celebrara el convenio entre el Distrito y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, pero lamentablemente no se ha hecho nada”, insistió.