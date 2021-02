Cerca de 40 exempleados de la concesión de Alumbrado Público de Cartagena denuncian que, tras la finalización del contrato entre la empresa y el Distrito de Cartagena, todos quedaron cesantes y a la fecha no les han reconocido pagos a los que tienen derecho por tantos años de servicios.

Ayer hicieron una manifestación en la Alcaldía para exigir celeridad en el pago y visitaron varios medios de comunicación para hacer pública su situación.

(Lea: Liquidarán contrato por obras inconclusas en el San Felipe Neri).

Ricardo Altamar, técnico electricista que trabajó durante 22 años para la concesión, indicó: “No nos quieren pagar una indemnización a la cual tenemos derecho por el tiempo trabajado, ellos alegan que la Alcaldía les tiene un dinero y están a la espera, pero por otro lado nos enteramos que apenas tienen pensado cancelarnos un año. La empresa dice que no tiene activos y nosotros sabemos que sí los tiene, porque fueron más de 20 años con ese contrato, no tienen argumentos para salir ahora con que no tienen plata”.

Altamar explicó que la mayoría de sus compañeros tenían cerca de 20 años laborando y unos pocos cerca de 12 años. De igual forma, señaló que casi todos tenían contrato a término indefinido, por lo cual tienen derecho a liquidación e indemnización.

(Lea: Estudiantes de Cartagena le ganaron a la pandemia; cifra histórica de deserción).

La señora Esther De la Rosa, quien fungió como secretaria, también participó del plantón, mostrando su rechazo a las demoras y a las respuestas negativas que han tenido de parte de las directivas de la concesión.

“Hemos escuchado que no nos van a indemnizar y eso no lo vamos a tolerar. Recurriremos a abogados para que nos apoyen. No nos han pagado la liquidación. Tampoco nos han hecho los exámenes de egreso. Son dineros que nos corresponden por ley”, indicó la mujer.

Estas personas esperan que pronto se les resuelva el tema, pues algunos tienen créditos por pagar, así como arriendos y la educación de sus hijos.

El Universal intentó obtener una declaración de las directivas de la antigua concesión de Alumbrado Público de la ciudad, pero no fue posible.

Cabe recordar que, desde el pasado 1 de febrero, el nuevo operador del alumbrado de la ciudad es la firma EPM.