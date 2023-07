“No voy a defender a capitalistas”: alcalde de Turbaco sobre futuro de peaje

Y continuó: “Tenemos que buscar lo que beneficie al pueblo, no voy a defender a las grandes empresas capitalistas. No voy a defender una tractomula que está dañando la carretera”.

“Nosotros no somos locos de avalar nada sin que la comunidad y el comité no más peaje estén de acuerdos. Hay es desconfianza porque al año pueden decir que va a haber un desequilibrio o que no pueden mover el peaje. El tema del peaje aquí es la ubicación y no el pago. La reunión será el lunes en el Tejodromo a las 6 de la tarde”, dijo Silvio Carrasquilla, congresista turbaquero.