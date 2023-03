“No vemos trabajadores en las obras”: JAC de San Pedro

Dos meses después de las denuncias de los comerciantes, la situación ha empeorado. Delegados de la JAC de San Pedro están preocupados porque desde hace un par de semanas no hay trabajadores en la zona y las obras quedaron abandonadas.

“Desde que ocurrió ese derrumbe la verdad es que las ventas han bajado muchísimo. Ya el sector no tiene ‘movimiento’, no pasa la gente. En diciembre fue muy poco lo que vendimos. Estamos reclamando que aceleren esos trabajos porque estamos muy afectados”, dijo en ese entonces Justiniano Torres, dueño de la Electrónica y Sonido Audiomas. También le puede interesar: Lluvias provocan deslizamiento de muro en el sector Ronda Real

“Hemos tratado de hablar con el secretario de Infraestructura y no contesta, quedamos en hacer una reunión y nada. Hace más de dos semanas no veo a la gente trabajando en la zona. Supuestamente, ellos hicieron unos trabajos, pero creo que no van a seguir porque se debe realizar primero un estudio de suelo”, indicó Antonio Sanfeliu, presidente de la JAC de San Pedro.

El secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, aseguró que el contratista de las obras ha tenido dificultades con la compra de insumos. “Ya la armadura está completa y posteriormente se programará la fundida de la zapata. Se están programando los camiones de concreto para empezar las fundidas y evacuar este punto”, indicó el jefe de la cartera.

Transeúntes y conductores que a diario transitan por la zona aseguran que sienten temor de que continúe cediendo la vía y ocurra una tragedia. “Cada vez que cruzo por la zona me da miedo, esperemos que no nos cojan las lluvias con ese vacío (deslizamiento)”, indicó el motociclista Deivis Díaz.