El alcalde de Cartagena, William Dau, se refirió a las últimas declaraciones que emitió a través del Facebook live de la Alcaldía, donde arremetió con palabras soeces contra los órganos de control, palabras que causaron revuelo en el país. (Lea: “Si suspenden a uno de mis funcionarios, nos iremos a las vías de hecho”: Dau)

“Llevo mucho tiempo diciéndolo y no me han parado bolas. Los entes de control comen del mismo plato. Por eso fue necesario que tu utilizara palabras de soeces para llamar la atención. Como yo dije vías de hechos, todo el mundo está pensando que yo me voy a meter en problemas y que me van a suspender pero nadie está mirando el mensaje”, dijo el mandatario. (También le puede interesar: Las implicaciones de los señalamientos de Dau contra los órganos de control)

Dau manifestó que los entes de control no estaría cumpliendo con su trabajo: “El mensajes es que los entes de control no hacen su trabajo y tienen a Cartagena algarete. Yo tengo que defender a Cartagena porque esos bárbaros que yo vencí todavía están en el Concejo, en la Procuraduría, etc”.

“¿De qué sirve hacer una petición si no me responden?, es que todos comen del mismo plato. A la Alcaldía van concejales o sus emisarios a pedirles OPS y como no las aceptan amenazan a mis funcionarios a acusarlos con el contralor”, reiteró el mandatario. (Consulte además: 3 acciones legales que emprenderá el alcalde Dau contra el contralor)

El mandatario también fue cuestionado por manifestar que si lo suspenden, iban a utilizar vías de hecho. Sin embargo, Dau aclaró que no está promoviendo alteración de orden público.

“No vamos a salir a incendiar la ciudad, no estoy incitando a una revolución o asonada. Yo no estoy proponiendo nada de eso. La ciudadanía tiene muchas formas de manifestarse. En marzo de 2020 cuando tuve un cruce de madrazos con el Concejo, durante dos días consecutivos Cartagena se prendió a cacerolazos y bullas. La sociedad civil cartagenera tiene muchas maneras de manifestarse que podemos llevar a las vías de hecho”, aseveró.