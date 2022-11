¿No tienes ni idea sobre cómo sacar el pasaporte? Aquí te enseñamos

Por alguna razón, viajará por fuera de Colombia ¿y aún no sabes por donde empezar? Es muy común que si no has viajado lejos del país tengas muchas dudas respecto a los trámites que deben realizarse.

Algunos sienten vergüenza y deciden mejor no preguntarle a amigos y conocidos, por lo que recurren a consultar en diferentes sitios donde la información podría ser errónea. En esta oportunidad te hablaremos sobre el principal documento que debes tener en cuenta, ya sea en plan turista, para estudios o trabajo en el exterior.

El pasaporte es este primer paso, y si no posees este documento, expedido por las autoridades colombianas, no podrá dejar el país.

(Lea también: El ABC de los requisitos para viajar a Reino Unido sin visa de turismo)

¿Qué es un pasaporte?

Un pasaporte, según la Cancillería de Colombia, es un documento de viaje que sirve para identificar a los colombianos durante su estadía en el exterior.

Este documento puede ser solicitado por todos los ciudadanos colombianos, tanto niños como adultos, que necesiten salir del país por motivos de turismo, trabajo, estudio, entre otros. En Colombia existen cinco tipos de pasaportes: ordinario, ejecutivo, emergencia, fronterizo y exento.