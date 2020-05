“No tenemos contemplado cerrar el mercado de Bazurto”: William Dau

Aunque algunos piden el cierre de Bazurto, el alcalde William Dau ha dicho que esta no es una posibilidad y que los casos no son solo en este lugar si no que “en toda la ciudad se está disparando el número de contaminados”.

Por otra parte, la secretaria General, Diana Martínez Berrocal, afirmó que las actividades en el mercado se han reducido en las últimas semanas.

“Hemos evidenciado una disminución, hasta de un 40%, en las actividades diarias, tanto de abastecimiento a mayoristas, como de compradores minoristas que vienen a abastecerse. Los compradores deberán venir con todas la medidas de seguridad y cumplir con el pico, cédula y género”, explicó.

Cabe recordar que en el Decreto 0542 del 15 de abril de 2020 se regula el desarrollo de las actividades esenciales que se ejercen en el lugar, como por ejemplo, su funcionamiento desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. (Lea aquí: Policía refuerza operativos y cerramiento en el Mercado de Bazurto)

Llamado a la ciudadanía

A propósito del cumplimiento de las medidas en Bazurto y el resto de la ciudad, el alcalde también pidió colaboración de la ciudadanía para quedarse en casa y no seguir aumentado el número de casos, pues ya van más de 300 contagiados y han fallecido 26 personas.

“A Cartagena la podemos salvar solo entre todos, yo no puedo ponerle un policía a cada cartagenero para asegurar que se quede en casa y no salga a pendejear, entonces depende que la gente colabore con eso (...) No debe estar el Ejército ni la Policía afuera obligándoles a que se cuiden, ustedes mismos tienen que cuidarse, no queremos más contaminados en Cartagena”, puntualizó.