“No soportamos más agua podrida”: habitantes del Centro reportan mal olor

Según Adelaida, la empresa indicó que estos motores tienen una avería, y no hay un buen succionamiento de las aguas. “Nos pidieron paciencia, que ellos se encontraban arreglando los motores para dar solución a la situación. Luego nos informaron que habían hecho los arreglos y se fueron, pero resulta que nuevamente en la noche comenzó otra vez el vertimiento de las aguas negras. Es un olor nauseabundo, consideramos que esto es netamente de salubridad, no es posible que esto esté sucediendo en plena temporada. Nosotros hemos presenciado como los clientes de esos restaurantes se quejan por el mal olor”.

“Hace unas semanas me tocó llamar a emergencia de aguas de Cartagena en las horas de la noche para colocar la denuncia e informar lo que nuevamente estaba pasando, para que enviaran a primera hora a alguien que solucionara la situación. Luego de una fuerte discusión con la persona de servicio al cliente que me atendió a esas horas de la noche, me dio el número del radicado. Nosotros somos residentes, pero nos colocamos también en el papel del turista que viene a visitar esta ciudad. No solamente nos encontramos con la falta de agua por unas algas, sino que también nos encontramos con vertimientos de aguas negras y la explicación es que los dos motores no funcionan y los deben arreglar, no creo que nosotros tengamos que sufrir estas consecuencias”, aseveró Mejía.