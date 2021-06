“Nosotros los rectores no somos responsables si a partir del 15, 16 de julio, nos obligan a retornar a clases presenciales y se contagia de COVID algún estudiante, que quede claro que no somos responsables de esa situación”, afirmó en conversación con El Universal Miguel Pérez Márquez, presidente de la Usdidbol y rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (conocida como El Departamental).

No obstante, la Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar (Usdidbol), que agrupa a más de 150 rectores, considera que en los colegios públicos de la ciudad no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad para retornar en medio del tercer pico de la pandemia de COVID-19.

Recalcó que el MEN “se lava las manos y no ha hecho nada. El Distrito giró unos recursos para mejoramiento de baterías sanitarias. Es lo único que ha hecho el Gobierno durante más de un año de pandemia, y enviar unos elementos de bioseguridad como jabones, geles y toallas de manos, pero eso no es suficiente. Las instituciones requieren de una intervención seria, que garantice un mínimo de seguridad a toda la comunidad educativa”. Lea también: Colegios públicos de Cartagena continuarán en clases virtuales

“Sin embargo -agregó Pérez Márquez- con esa resolución, el Ministerio de Educación Nacional hoy se lava las manos y ordena clases presenciales. Sin verificar si hay o no posibilidad de cumplir, si hay o no condiciones para retornar, prácticamente le endilga toda la responsabilidad a los entes territoriales, a la Secretarías de Educación y a las instituciones, o sea, a los rectores”.

Otras condiciones

El presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar comentó que, “además de solicitarle al Gobierno mejorar las condiciones de infraestructura de las instituciones, desde junio de 2020 le hemos solicitado el nombramiento de los maestros y del personal administrativo directivo que hace falta, al igual que del personal de aseo que requieren las instituciones para la desinfección; le hemos solicitado garantizar transporte, Plan de Alimentación Escolar (PAE) para los estudiantes y conectividad universal para todos los miembros de la comunidad educativa”.

Por las escasas condiciones de seguridad con que -según el sindicato de rectores- los estudiantes retornarían a clases presenciales, Pérez Márquez sostuvo que “estamos solicitándole a la Secretaría de Educación que asuma la responsabilidad, así como lo ha definido el Ministerio de Salud en esa resolución, en caso de que haya contagio o muerte de algún miembro de la comunidad educativa”.

Advirtió: “Que la ministra amenace a los maestros, a los directivos docentes con no pago (por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna), es echarle más leña al fuego y un aditivo al paro nacional. Si descuenta es porque ella no quiere dialogar, no quiere que mejoren las condiciones de los estudiantes del país, lo que quiere es que esto siga convulsionado, que continúe el paro”.

“El Gobierno tiene que replantearse - añadió el rector-. Nosotros aspiramos a que el Ministerio de Educación Nacional saque un pronunciamiento acorde a la realidad que vive el país”.

El directivo insistió en que “en estos momentos, cuando en Cartagena tenemos entre 12, 15 y 16 muertos diarios, no hay camas UCI, y de acuerdo a los especialistas epidemiólogos se espera que se produzcan entre 800 y 900 muertos diarios, no se puede garantizar un regreso a clases seguro, donde se proteja la vida y la salud de los miembros de la comunidad educativa”.

Recalcó que “mientras que no exista la inmunidad de rebaño, donde se haya vacunado más del 60 % de la población, no se puede garantizar un regreso a clases seguro”.