No sirvió la protesta en el 13 de Junio, la gente continúa en riesgo

“Nada, no nos respondieron nada, la protesta no sirvió”. Con esas palabras, el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector San Antonio, Juan Carlos Suaza, expresó la impotencia que para él y sus vecinos produjo el no haber sido escuchados por el Distrito tras la manifestación pacífica que realizaron este miércoles 21 de septiembre en el puente que conecta al 13 de Junio con Las Gaviotas. (Lea: Bloquean el puente del 13 de junio para exigir solución al canal Ricaurte)

En ese lugar, los residentes de San Antonio y Olaya Herrera intentaron llamar la atención de las autoridades debido al riesgo en que viven permanentemente por estar a orillas del canal Ricaurte, el cual se ha hecho más extenso con el pasar de los años y ha causado graves afectaciones a algunas viviendas aledañas.