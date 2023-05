“No se parece, es un pene”, habla la artista tras el polémico mural en el Centro

En el marco de la conmemoración del Mes de la Herencia Africana o Afrocolombianidad se abrió un escenario artístico alrededor del Parque Bolívar, en el Centro Histórico, en el que se realizaron murales para resaltar personajes representativos de la cultura africana o caribeña, además de exaltar el enorme patrimonio material de Bolívar.

No obstante, un particular mural se robó las miradas de los ciudadanos, desatando gran controversia e innumerables críticas. En una de las obras se observa un grupo de letras, y en medio de ellas un polémico plátano amarillo con forma de pene. Lea también: “Eso no es un guineo”: Críticas a peculiar mural en el Centro de Cartagena

Ante la polémica, El Universal contactó a la autora, Julieth Rivero, artista cartagenera y miembro del colectivo Las Callejeras. Rivero asegura que su obra en ningún momento ha tenido como objetivo ofender a los ciudadanos que se quejan por la imagen expuesta en pleno Centro Histórico.