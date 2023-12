“No se estaba robando la banca”: Policía tras video de habitante de la calle en Manga

El pasado viernes 15 de diciembre comenzó a circular en redes sociales el video captado por la cámara de un ciudadano particular frente al edificio Valenty, en Manga.

Según los testigos que difundieron el video como prueba, observaron al habitante de calle llevándose una banca pública de la zona peatonal. Tras la publicación del video, los cuestionamientos y comentarios no se hicieron esperar. Lea también: La curiosa carta del alcalde de Cartagena William Dau al Niño Dios

“Los que vivimos en Cartagena no la queremos, ningún Alcalde por mucha buena voluntad que tenga, va a poder recuperar a esta ciudad, con estas malas mañas, falta de civismo, complejos, malas costumbres, falta de valores en fin sin sentido de pertenencia”, “definitivamente la gente hoy día solo sirve para grabar y no hacen nada para evitar”, “ya la gente no da paloterápia se están perdiendo las costumbres ¿que pasa, mi gente?”, fueron algunas de las reacciones.

A continuación, el video: