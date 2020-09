Tras reciente circulación de una convocatoria laboral atribuida a la cadena de supermercados “Exito”, y “Magneto empleos”, en la que se relaciona a Mutual SER EPS, nos permitimos manifestar que la Entidad no tiene ninguna relación con el objeto de esta comunicación, por lo que desmentimos la veracidad de dicha información.

Manifestamos enfáticamente que esta oferta laboral no existe, y que el contenido del comunicado en mención es producto de iniciativas ilegales. Así mismo, aclaramos que todos los servicios de Mutual SER EPS son gratuitos y no requieren de intermediarios. Por su parte, el nombre de quien se acredita como Gerente General de Mutual SER EPS, “Agustín Justo Paz”, no corresponde al de ningún empleado de la Entidad.

Por lo anterior, hacemos un llamado a la ciudadanía a abstenerse de compartir datos personales, realizar transferencias de dinero o acercarse a cualquier dirección señalada como sede de Mutual SER EPS.