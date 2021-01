Falsas acusaciones

A Pereira se le acusa hacer parte del grupo que busca la revocatoria de William Dau, pero lo que él expresa es que ni siquiera está a favor de ese proceso contra el alcalde, a pesar de que en varias ocasiones este ha hecho acusaciones en su contra.

“He procurado la defensa de mi honra y de mi buen nombre ante las acusaciones del alcalde y su actual gabinete. En las ocasiones en que ha ocurrido he solicitado rectificaciones por su parte y procedido con acciones de tutela, pero nunca he apoyado la revocatoria porque pienso que no es favorable para la ciudad someterse a un proceso como ese”, declaró el exalcalde, quien invitó a la ciudadanía e incluso al gobierno de ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ a estar unidos en favor de la ciudad.

“Me acusan de estar tras una revocatoria que ni siquiera apoyo y atentan contra mí y contra mi familia. Lo único que he hecho es defender mi buen nombre y lo seguiré haciendo si hace falta, como cualquier ciudadano tengo el derecho a defenderme de los improperios que he sido víctima , no me voy a dejar intimidar ”, dijo Pedrito Pereira.

“Un blanco fácil”



Pereira dice que se han refiero a él como un “blanco fácil”, han seguido sus movimientos y le dijeron que “no sabrá de dónde le va a llegar el golpe” y tras atacar su vehículo, el exalcalde hace un llamado a las autoridades para que intervengan en la situación.



“Cuando esto empezó a presentarse acudí ante la Policía Nacional, quienes me han colaborado desde el comienzo. También se están realizando investigaciones, a cabo de volver de la Sijín de Bogotá y están investigando para dar con la procedencia de los mensajes que provienen de números consecutivos, pero que no registran ubicación de abonados”, explicó Pereira.

También solicitó a la Unidad de Protección ampliar el tiempo de permanencia de su esquema de seguridad en lo que se adelantan las investigaciones.

Estos son los mensajes que ha recibido el exalcalde y la respectiva denuncia.