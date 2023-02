“No recomendaría a Cartagena a nadie”: turistas sobre accidente en Barú

Y relató: “Ahí le preguntamos por el barco y nos indicó que nos llevaría un barco grande con baño, y no fue así, nos llevaron en una lancha, completamente insegura y no apta para el oleaje que se formó en la tarde. A las 4 de la tarde nos vinimos desde isla Barú y el oleaje era terrible, la lancha saltaba, los chalecos salvavidas en pésimas condiciones, no tenían ni amarras, o estaban rotas”.

Con respecto a la hora trágica, Dubo contó: “En una maniobra del piloto, nos golpeó una ola y el piloto se cayó al suelo y perdió el control de la lancha, fue ahí que comenzó a sonar una sirena y la lancha se movía para todos lados y fuimos golpeados. Al retomar el control el piloto, había 5 heridos en el piso con sangre en la cara, roturas en las rodillas, golpes de cabeza, y una persona cayó encima de mi hermana, fracturándole el pie, lo que la tiene en la clínica. Al llegar al muelle, fuimos directo a la agencia, nos atendió Patricia Martínez Gómez, representante de la agencia, quien miraba el piso y el celular mientras le hablábamos”.