Pobladores del archipiélago de San Bernardo quieren seguir en Bolívar

“Siempre hemos sido bolivarenses y así nos sentimos, no entendemos cuál es el interés de cambiarnos ahora”, dice Valentín de Hoyos, nativo de Santa Cruz del Islote, una isla artificial que pertenece al Archipiélago de San Bernardo, tras enterarse de que los gobernadores de los departamentos de Sucre y Córdoba hicieron una petición al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) para que se estudie la posibilidad de que tanto el archipiélago como Isla Fuerte, dejen de ser jurisdicción de Cartagena y pasen a ser de sus territorios. (Lea aquí: Las islas que Córdoba y Sucre le quieren quitar a Cartagena)

Pese a la gran distancia que divide a estas poblaciones de Cartagena, casi 80 kilómetros, igual que Valentín piensan varios de sus habitantes, por no decir la mayoría, y de hecho hay quienes se atreven a calificar la iniciativa de “absurda”, como el inspector Ramiro de Hoyos.

“La noticia no cayó bien entre los pobladores, y si se observa detenidamente, nosotros estamos por fuera del Golfo de Morrosquillo, además Córdoba y Sucre no son los departamentos que están en la mejores condiciones, incluso ellos tienen poblaciones y corregimientos que están en peores condiciones que nosotros; entonces eso no es gran cosa lo que nos va a solucionar”, indicó el inspector.

De hecho en la isla circulan comentarios de que podrían haber intereses particulares, por lo cual se quiere tener el control sobre esos territorios insulares, se habla de un megaproyecto de gasoducto.

“En la isla ha sonado que quieren tener los terrenos porque hay una empresa interesada en un megaproyecto de gas licuado, pero aquí hay que ser objetivos sin pensar en intereses propios”, asegura un poblador que prefirió omitir su nombre.