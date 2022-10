“No pueden empañar así la buena imagen del Almirante Colón”

Y aunque el pasado domingo 16 de octubre sí hubo un evento festivo en el barrio al que asistieron decenas de personas, la comunidad asegura que no hubo altercados ni trifulcas de esa magnitud y aclararon que dicha celebración no contaba con los permisos requeridos.

Así mismo, aprovecharon para pedir apoyo al Distrito en caso de que se pretenda organizar otro multitudinario festejo novembrino al interior del barrio.

“Se vendió la idea de que el Almirante Colón es un barrio desorganizado, que solo piensa en fiestas, en desórdenes, y no es así. Esta es una comunidad de gente pujante, trabajadora, de excelentes profesionales y de personas que han dejado nuestro nombre por lo alto a través del deporte, la academia o el arte”, manifestó Aroldo Coneo, presidente de la Junta de Acción Comunal.

El dignatario explicó que la JAC programó un evento lúdico cultural de 4 de la mañana a 3 de la tarde que contó con todos los permisos requeridos y que se realizó de forma exitosa con los vecinos. Sin embargo, lo que sucedió en la noche no estaba en la programación ni tenía autorización.

“Eso es algo que nos viene azotando hace muchos años, las anteriores juntas comunales han tratado de resolver el problema y de hecho hubo un año en que no se hizo ninguna actividad cultural, pero no funcionó porque en la noche se vino gente de otros sectores a formar los desórdenes. El llamado a las autoridades es que intervengan y no permitan la realización de esos festejos. Esto cada año se convierte en zona roja para los propios habitantes, aunque el pasado domingo realmente no hubo ningún desmán como lo hicieron ver en las redes, no hubo daños físicos a ninguna propiedad y los vecinos dicen que a las 10 de la noche ya todo se había acabado”, puntualizó el líder.