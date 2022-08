“¡No prenden!”: Vehículos de bomberos se quedaron varados ante emergencia

“Hay un vehículo incendiado por Barcelona de Indias, kilómetro 10, Vía del Mar (...) No hemos podido salir a la emergencia porque los vehículos no prenden”, manifestó un bombero en el video.

Explicó: “Esta máquina, la número 3, la apagamos porque demoró casi tres horas prendida en una emergencia que fuimos a atender de unos niños que se quedaron atrapados en un ascensor (...) Ahora que la fuimos a encender no quiere prender nuevamente”.

Otras dos máquinas presentan daños. “Este vehículo está varado también por batería. No prende. Y esta máquina tampoco prende. Hoy 15 de agosto denunciamos estos hechos”, indicó el bombero.

Recalcó que la Alcaldía de Cartagena, pese a estar informada de la situación, no realiza mantenimiento a las máquinas. “Dios quiera que no pase nada, no haya muertes por eso”, afirmó el bombero.