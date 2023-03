“No podemos ni prender los abanicos”: protesta de estudiantes en Loma Arena

“Exigimos una pronta solución a la falta de luz, el alcalde de Santa Catalina se comprometió a arreglarnos ese problema y no nos ha cumplido. Estamos padeciendo mucho, estas no son condiciones aptas para garantizar un buen proceso de aprendizaje”, aseguró Brenda Saín Ruiz, del grado 11. Lea: “Queremos volver al Atlántico, debe primar el clamor general”

Los estudiantes también se quejaron por no poder asistir a la sala de informática porque no se pueden prender los computadores.

“Necesitamos nuestras herramientas tecnológicas para no quedarnos rezagados, ni siquiera podemos prender los portátiles porque no hay forma de cargarlos, le hacemos un llamado al alcalde Manuel Polo para que nos ayude con la instalación de un transformador. Es muy difícil estar en un salón lleno a mediodía y no tener ni siquiera un abanico prendido”, añadió Luzmira Ojeda, del grado 11-3.

Falta la instalación

Para la docente Nelcy Molina, es necesario y urgente que las autoridades municipales adopten medidas para resolver la problemática, ya que se están entorpeciendo los procesos de enseñanza.

“El plantón en frente de la institución educativa de Loma Arena es debido a la falta de luz. Hace más de un año se dañó el transformador y no ha sido posible reemplazarlo, el colegio compró uno pero se necesita la instalación. No es justo que esta institución tenga esta problemática siendo tan grande y teniendo más de 2 mil estudiantes. Aquí no hay vigilante, no hay aseadoras, el PAE no está funcionando bien y aparte tenemos un problema de contaminación ambiental por una poza séptica que nos perjudica con sus fuertes olores”, finalizó la docente. Lea: Sicarios llegaron a Lomita Arena y le dieron 2 balazos al ‘Mono Granada’

La manifestación se extendió por un par de horas. La comunidad escolar exige una educación de mejor calidad y con garantías.

Advirtieron que de no obtener respuestas prontas, se irán hasta la Secretaría de Educación Departamental a buscar soluciones.

De momento no ha habido un pronunciamiento de parte de la Alcaldía municipal. No obstante, a eso de las 2 de la tarde de hoy, desde la comunidad educativa se comunicaron a este medio a manifestar que el alcalde se acercó a la protesta y garantizó instalar el transformador antes del 18 de marzo. Se firmó un acta de compromiso.