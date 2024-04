“No permitiremos que Afinia cambie postes sin autorización”: vecinos de Torices

En Torices, calle 40 sector El Papayal, la comunidad se encuentra en descontento por trabajos que viene realizando la empresa de servicios públicos Afinia. Aseguran que desde hace más de 15 días, la compañía lleva a cabo cambios de postes e instalando medidores sin previa socialización con los residentes.

Según Marcos Tous, uno de los afectados, la falta de comunicación por parte de Afinia genera incertidumbre entre los habitantes del área. Tous señala que la comunidad aún no ha decidido si aceptará o no estos cambios, ya que temen que pueda afectar su consumo eléctrico y resultar en cargos adicionales no informados. Lea también: “Es hora de que el presidente Petro intervenga el mercado de la energía”

“Afinia viene realizando unos cambios de postes e instalando medidores sin socializar a la comunidad desde hace más de 15 días. Nosotros no hemos decidido si aceptamos o no estos trabajos. Hay dos sectores que los han parado porque afectan el consumo, son trabajos que nos cobrarán, y eso no lo dicen. Vivimos en una incertidumbre porque mandan varias cuadrillas, y hacen los trabajos sin preguntar. No sabemos por qué están haciendo los reemplazos, nos dicen que estos cambios tendrán telemedidas. En un sector ya cambiaron 12 transformadores, y acá pretenden hacer lo mismo con 15 o 20”, señaló Marcos Tous.