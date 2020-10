“Asumí la responsabilidad para proteger a estos animales y a pesar de que envíe derechos de petición a las entidades encargadas como EPA, Umata, Policía Ambiental y a las alcaldías mayor y menor, no recibí respuesta alguna, por lo que con esfuerzo y ayuda de otras personas pudimos construir estas casitas para que ellos se refugien de la lluvia y el frío de la noche”, dice Esperanza.

Sin embargo, según comenta esta cuidadora de gatos, desde hace unos meses han comenzado a tratar de sacarla de este lugar.

“Alegan que los gatos se meten a sus casas a hacer popo en la sala, el cuarto y eso no es así, pues son animales de calle y lo primero que ellos hacen es huirle a la gente”, asegura añadiendo que “en el 2018 me tumbaron las casitas dejando a estos gatos en la calle y esta vez no permitiremos esto”.