“No permitiré que a mi pueblo se le cobre peaje”: alcaldesa de Turbaco

La Agencia Nacional de Infraestructura ha anunciado que retomará los cobros a vehículos livianos (categorías I y II), que representan el 80% del recaudo en el peaje de Turbaco. Ante esto, se pronunció la alcaldesa del municipio.

“Quiero informarle al pueblo turbaquero que mi posición al respecto va en consecuencia a lo que siempre dije en campaña, y se une al clamor del municipio, no voy a permitir que a nuestro pueblo se le cobre vía peaje un solo peso más por transitar una vía que ya se pagó”, expresó la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello. Lea también: Dumek anuncia reactivación en 4 obras de barrios populares en Cartagena

Y agregó: “Tal como lo explicó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el nuestro es un municipio dormitorio con población flotante, que transita constantemente por la Troncal para llegar a Cartagena a sus trabajos e instituciones educativas. Como gobernantes de nuestros territorios, no vamos a permitir una carga económica adicional al elevado costo de la canasta familiar, los servicios públicos y la gasolina. No estamos en contra del desarrollo de la infraestructura del país, pero con base en lo anterior, haremos todo lo posible desde las vías institucionales para que el cobro no se reactive, e invito a los mandatarios vecinos, concejales, Diputados, la bancada bolivarense y a nuestro gobernador de Bolívar, a que unamos fuerzas para encontrar soluciones definitivas, hallar consensos y buscar alternativas a la financiación del mantenimiento de esta importante vía”.