Hoy, viernes 5 de febrero, se realiza una nueva manifestación en la que participan más de 200 vehículos que no están dispuestos a seguir pagando en los cuatro peajes internos que operan en la ciudad: Bazurto (en Manga), Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra (los dos últimos en Mamonal).

Los manifestantes afirman que la protesta también rechaza la falta de una posición oficial y clara por parte del Distrito frente al tema de los peajes. (Le puede interesar: Presentan nueva acción para suspender cobro de los peajes en Cartagena)

“Luego de dos semanas de conocerse el auto de la Contraloría, la Administración Distrital, en cabeza del alcalde William Dau, solo ha atinado a conminar a los cartageneros a no pagar los peajes. El alcalde no ha asumido unas acciones para dar por terminado el contrato de concesión o para exigirle a que se suspenda temporalmente el cobro de peajes y no se esté en el juego de bajar y subir la talanquera que le puede a ocasionar serios problemas a la ciudadanía”, sostuvo Erick Urueta Benavides, director de la Red de Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca.

Es de aclarar que tras el informe de la Contraloría, el alcalde William Dau envió un oficio a la Concesión Vial pidiendo suspender el cobro con el fin de no continuar con el presunto detrimento patrimonial al Distrito. El mandatario ha apoyado las protestas que se han realizado en contra de los peajes e insiste en que deben levantarse las talanqueras.