“No nos van a ‘zampar’ otro peaje”: alcalde de Arjona responde a polémica

“Hemos tomado la determinación de levantar las talanqueras a partir de la fecha hasta el 30 de abril. Hemos conformado un comité con los alcaldes, Gobernación, Procuraduría y líderes para buscar una nueva reubicación del peaje, y censar a la población para que no se le cobre a los habitantes de ese municipio”, dijo Reyes.

Atención: concursante del ‘Desafío: The Box’ se accidenta

Atención: concursante del ‘Desafío: The Box’ se accidenta

Una vez conocida la noticia dada a conocer por el delegado del Gobierno de Gustavo Petro, el júbilo de apoderó de Turbaco, las calles de ese municipio parecían una celebración de fiestas patronales, en cada rincón se escuchaba: “esta victoria es del pueblo y para el pueblo”.

Mientras los turbaqueros celebraban, los arjoneros se llenaban de incertidumbre pues a través de redes sociales empezó a circular un video donde el alcalde de ese municipio mostraba su supuesto beneplácito para que el peaje que actualmente se encuentra entre Cartagena y Turbaco, fuese trasladado en inmediaciones de su municipalidad.

“Yo no estaré nunca contra el desarrollo no solo del municipio sino de la región. Con lo sucedido con los peajes hay inconformismo... Hoy está claro que se va a realizar una reubicación, esa reubicación puede ser quitémoslo de Turbaco, pongámoslo en los terrenos de Arjona. Repito, no estoy contra el desarrollo. ”, indicó Isaías Simáncas, alcalde de Arjona.

Video: