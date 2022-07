No más trata de personas: la millonaria suma que EE.UU. le dará a Cartagena

González-Forero contó que el primer proyecto aprobado por el Departamento de Estado de EE.UU. para el asunto de trata y explotación sexual es de US$ 2.5 millones. “Este proyecto lo gestionó la oficina de Cooperación Internacional pero no será el único proyecto que tendremos. Aún no nos ha llegado la presentación oficial del operador porque esta es una convocatoria pública que se está haciendo en EE.UU. El proyecto existe y en tres semanas estarán haciendo el anuncio oficial”, agregó.

Reiteró que el flagelo de trata le puede suceder a hombres, mujeres, mejores de edad, población Lgtbi+, entre otros. “Es que no se puede violar y torturar a una persona a cambio de dinero”, cuestionó la funcionaria del Distrito.