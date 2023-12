“No limpiaron bien y ahora hay más placas rotas”: quejas en el Barrio Chino

La comunidad del Barrio Chino, específicamente en las inmediaciones del Callejón Carrillo, expresó su descontento ante lo que consideran una limpieza incompleta del canal de aguas pluviales.

A pesar de los trabajos realizados por un contratista de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, los habitantes afirman que la intervención careció de profundidad al no utilizar maquinaria amarilla.

Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, Hernán Julio Martínez, la limpieza del canal, que se llevó a cabo recientemente, no cumplió con las expectativas de la comunidad. Según él, el contrato original incluía el cambio de placas dañadas en el canal, pero dicho reemplazo no se dio y a la fecha no les han entregado informaciones claras al respecto.