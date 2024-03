“No hice ninguna amenaza, aquí estoy dando la cara”: encapuchado del video viral

Tras la polémica desatada por un video viral en el que un joven expresa su rechazo al decreto del no parrillero en 10 barrios de Cartagena, el protagonista del clip ha dado la cara en la mañana de este jueves 14 de marzo para aclarar su postura y defenderse de las acusaciones en su contra.

En una entrevista para la emisora La Reina, el joven, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente por seguridad, ofreció explicaciones sobre el contenido del video y todas las repercusiones que ha tenido en él y en su familia. Lea: Video: encapuchado rechaza restricción de parrillero e intimida al alcalde

En sus declaraciones, el joven pidió disculpas por la forma en que se expresó en el video, afirmando que no fue su intención ser malinterpretado ni generar controversia.

“No fue la mejor manera para expresarme en el video. Pido disculpas al alcalde y a toda la ciudadanía, pero no soy ningún delincuente. Yo hice esa grabación sin ninguna intención de ofender a nadie ni mucho menos que se volviera un tema tan polémico en toda Cartagena. Lo grabé porque me sentía indignado, me sentía exaltado en ese momento porque no apoyaba el decreto, pero no entiendo por qué lo empezaron a compartir así. Yo no lo monté por ninguna de mis redes, de hecho lo borré rápido, pero enseguida se fue regando por todos lados y ya no pude frenarlo. Lo más increíble es que el alcalde haya ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por mí, por eso estoy aquí dando la cara”, sostuvo. Lea: ¿Hombre encapuchado que criticó a Dumek Turbay cometió algún delito?

“Hoy en la tarde me reuniré con el alcalde para aclarar el tema y que haya soluciones a esta polémica. Esto tiene con mucha preocupación a mi pareja, a mi familia y a mis allegados”, dijo el muchacho al aire.

Añadió que después de reunirse con el alcalde Dumek Turbay sí hará pública su identidad y pedirá disculpas públicas ante las cámaras.