En la noche de este jueves, 11 de febrero, el alcalde William Dau Chamatt se refirió nuevamente a la situación de los peajes en Cartagena, aclarando las dudas que han surgido tras el acuerdo pactado con la Concesión Vial que excluye el pago de los peajes en Manga y Ceballos, a los taxis y vehículos categoría 1 y 2, pero mantiene el cobro de los mismos a carros de carga pesada. (Lea aquí: Particulares, taxis y buses le dicen adiós a los peajes internos de Cartagena)

Y es que desde el anuncio del acuerdo las reacciones no se han hecho esperar. Mientras que muchos lo alaban y lo consideran como una buena noticia, otros lo rechazan y lo tachan de “improcedente” porque no es igualitario con todos los vehículos y lo ven como “paños de agua tibia” que al final sigue generando detrimento a la ciudad.

Al respecto, el mandatario precisó que el acuerdo anunciado, que entra en vigencia desde este sábado, es de manera temporal mientras se define la investigación de la justicia y los órganos de control sobre si la Concesión ya alcanzó la Tasa Interno de Retorno (TIR) pactada o no.

“Quiero hacer claridades con respecto al tema de los peajes, dada la tergiversación mezquina que están haciendo personas a quienes les duele cualquier logro que se pueda alcanzar durante el tiempo de la administración ‘Salvemos Juntos a Cartagena’. Lo primero, es que este es el primer logro, el comienzo de un proceso para el desmonte de los cuatro peajes, al menos después de 22 años, en los peajes de Manga y Ceballos los cartageneros no pagarán en sus carros particulares y taxis. Vamos por más para alcanzar y superar estos mismos logros en los cuatro peajes”, afirmó Dau.

Acciones legales y contractuales seguirán

Dau explicó que la Alcaldía no ha renunciado ni renunciará a las acciones legales y contractuales para ponerle fin al contrato con la Concesión Vial y mencionó las gestiones adelantadas sobre el tema.

• Solicitud directa e inmediata a la Concesión de la suspensión del cobro de peajes

• Oficio a la Procuraduría General de la Nación para que intervenga en la solicitud de suspensión

• Denuncia penal contra el Concesionario

• Acción de tutela que ya fue admitida.

• Solicitud, a través de un oficio, a la Contraloría General de la República que le dé celeridad al proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta.

• Se presentará una acción popular

“Estamos tomando todas las medidas y acciones legales que como un padre responsable haría en el manejo del patrimonio de su familia, estamos siendo cuidadosos, pausados y no estamos haciendo nada a la ligera para ganar este caso”, sostuvo el burgomaestre. (Lea aquí: “El alcalde está siendo cómplice del detrimento”: Comité antipeajes)

Dau Chamatt advirtió al concesionario que las acciones legales continuarán y no serán retiradas. “No es cierto que el alcalde reconoció la vigencia del contrato, que lo prorrogué o que actué en contravía de lo que dice la Contraloría, nada de esto he hecho, por el contrario, es justamente ese auto del órgano de control que ha servido de soporte a la administración para adelantar todas las acciones que están cursando. Estoy tomando todas las medidas al alcance para enfrentar esta problemática en el inmediato, mediano y largo plazo”, dijo.

¿Por qué los vehículos de carga sí pagarán?

El alcalde aclaró que el cobro de peajes a camiones de carga obedece a que son este tipo de vehículos los que más impactan las vías.

“Desde campaña dije que acabaría con los peajes, pero se necesita dinero para el mantenimiento de esas vías y el Distrito no tiene ese dinero, entonces sí hay que cobrar peajes, pero no a los cartageneros que se movilizan en sus carros, sino a quienes realmente usan y abusan de ese corredor vial y para quienes realmente fue construido, que es para los beneficiarios de la actividad portuaria, aquí tenemos el cuarto puerto más importante de América Latina, un negocio totalmente rentable”, indicó William Dau. (Lea aquí: Muleros protestan con plantón en Ceballos para exigir no cobro de peajes)

El mandatario planteó otra alternativa para el mantenimiento de la vía, y es que lo asuman los mismos puertos. “Ya todo eso lo veremos cuando nosotros como Distrito le quitemos la administración a la Concesión Vial y estemos al frente de eso”, añadió.

“Adicionalmente, cuando los manifestantes dicen que al levantar las talanqueras para los carros y no para las tractomulas se sigue causando un detrimento patrimonial a favor de la Concesión Vial, recuerden: los peajes no salen del bolsillo de los conductores de la tractomulas, sino del negocio. Cuando ellos pasan por un peaje con un contenedor es porque este contenedor llegó importado del exterior para entregar a un comprador grande de billete en el interior del país y los fletes son parte del costo de su mercancía y ya están incluidos”, manifestó el alcalde de los cartageneros.