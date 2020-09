Desde el año pasado, cuando en la carrera 17 con avenida California de Manga, comenzaron la construcción de una edificación, donde anteriormente estaba una casa tradicional, los miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC) han estado pidiendo a los inspectores de Policía que supervisen esta construcción para conocer si está bajo los lineamientos que indica el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Sin embargo, según señaló Julio Romero, presidente de JAC de Manga, esta visita no ha sido posible, según le indicaron en la última respuesta, porque no cuentan con los técnicos necesarios para realizar dicha inspección.

“No tenemos en el Distrito quien ejerza el control de las normas urbanísticas regidas por el POT, porque no hay inspectores para hacerlo y desde el año pasado estamos pidiendo esta visita técnica, pues es una construcción que según dice en el cartel, debe ser de 3 pisos y ya lleva 6”, comentó el presidente de JAC.

¿Qué pasa?

Según señala Romero Alandete, desde que el primer momento fue hasta la Inspección de Policía de Bocagrande el derecho de petición para que realizaran la visita en la construcción para ver si cumplía o no con los requisitos, pero al ver que no recibía respuesta alguna, regresó.

“Ahí me dijeron que debía hacerlo en la Inspección de Policía comunera que habían abierto en el Centro. Ellos me dijeron que harían la visita el 12 de febrero, pero un día antes me llamaron a cancelar y después entró la pandemia. Volví a radicar la denuncia, pues nos preocupa que no se esté cumpliendo con las normas, y la respuesta que me dieron fue esa, que no tienen técnicos par realizar las visitas”, explicó, agregando que “en el callejón corto también están haciendo una construcción en una casa y queremos que sea revisada”.