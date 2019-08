“No hay motivos para suspender el PAE”: Pedrito Pereira

El juzgado sexto de pequeñas causas admitió una acción de tutela en contra del Distrito de Cartagena, la Bolsa Mercantil y la Unión Temporal, interpuesta por el concejal Oscar Marín, quien considera que se están vulnerando los derechos de los niños que reciben el Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a que en una supervisión que él realizó, de manera particular, en algunas de las instituciones educativas encontró que las manipuladoras supuestamente no cuentan con los implementos necesarios y no les realizaron los exámenes pertinentes para la contratación, por lo que exige que se suspenda el programa hasta que no se cumpla con todas las condiciones higiénicas necesarias. El alcalde encargado, Pedrito Pereira, aseguró que ya fueron notificados y que están preparando una respuesta encaminada a garantizar el servicio alimentario a los niños, además enfatizó en que este plan apenas tiene dos semanas en operación y que, de ser ciertas las declaraciones del concejal, no deberían llegar a tal punto de querer suspender este programa de alimentación. “Este Programa de Alimentación Escolar solo lleva dos semanas y unos días, no hemos hecho ningún pago y estamos esperando el resultado del derecho de supervisión, que nos dirá si son o no ciertas todas esas cosas que se comentan. De ser positivas, no nos parece que sea motivo para suspender la alimentación de los niños en Cartagena”, indicó el mandatario.

“Nos parece extraño”

En un recorrido, ajeno a supervisión alguna, que El Universal realizó la semana pasada por los diferentes colegios de Cartagena que se benefician con el PAE para un informe sobre el inicio de la prestación del servicio, notamos que las personas que sirven los alimentos a los menores en los colegios visitados, sí contaban con la indumentaria necesaria, como lo son gorros, tapabocas, guantes y delantal. Lo que quedó soportado en fotografías. Sobre la tutela, Pereira Caballero aseguró que solo piensan en el bienestar de los niños y que “no entendemos como un servidor público de Cartagena va a presentar una tutela para parar o suspender dicho programa, si lo que dice sobre el recorrido que realizó de manera particular y con personas que no conocemos, ni sabemos si cumplieron con las bases que dicta la ley, son ciertas, lo que él debía hacer era pedir una revisión o que se realizara algún cambio, no que se suspendiera. Esto nos parece sumamente extraño, pues dice que es para resolver algo que no está probado aún”, dijo Pereira Caballero. El mandatario también aseguró que las contrataciones se realizaron a través de la Bolsa Mercantil, que es la encargada de todo el proceso, además aseguró que en el caso de los exámenes para contratación, tienen vigencia de un año. “Los exámenes que se le realizaron a estas personas tienen vigencia de un año, lo que quiere decir que aún no se han vencido. Tienen hasta septiembre para actualizarlos. Lo importante es cumplirles a los niños”, finalizó el alcalde encargado.

Habla el concejal