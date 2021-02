De conformidad a las gestiones que adelanta el Distrito para demoler el edificio Aquarela, la Promotora Calle 47, constructora del polémico proyecto de vivienda, se pronunció anunciando que “no existen fundamentos técnicos ni jurídicos para una demolición total del edificio”, por lo que la administración se enfrentaría a serias consecuencias legales de proceder con la acción. (Le puede interesar: Convenio para demoler Aquarela, a un trámite de estar listo)

“A pesar de haberse solicitado en reiteradas ocasiones, en Promotora Calle 47 S.A.S no se tiene conocimiento del convenio suscrito por la Alcaldía de Cartagena con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con miras a una eventual demolición de la torre uno del proyecto habitacional Aquarela, en Cartagena de Indias. Como lo dictaminó el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia en segunda instancia, no existen fundamentos técnicos ni jurídicos para una demolición total del edificio, motivo por el cual este Tribunal rechazó la acción de tutela instaurada por la Procuraduría buscando una orden de demolición”, argumentó la constructora. (Le recomendamos: Niegan tutela de la Procuraduría contra el Distrito por no demoler Aquarela)