Este plan se venía trabajando desde el año pasado con rectores, representantes estudiantiles, docentes y padres de familia. Sin embargo, El Universal conoció de parte de los rectores que los colegios del Distrito no están en condiciones para implementar esta nueva modalidad, pues no cuentan con una infraestructura adecuada ni mucho menos con el inmobiliario necesario o los protocolos requeridos.

“Sin condiciones”

Miguel Pérez Márquez, rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen y presidente del sindicato de directivos docentes de Cartagena y Bolívar, señaló que “las instituciones no están en condiciones para iniciar actividades académicas el 25 de enero. La administración distrital no ha hecho inversión para adecuarlas”.

Explica que todos los colegios han estado prácticamente solos por más de 9 meses, lo que ha hecho que el deterioro, que era notorio en estas instalaciones, haya empeorado.

“Al estar sin estudiantes y sin docentes, y ahora sin vigilantes y personal de aseo, las infraestructuras se han venido deteriorando mucho más, por eso así no podemos regresar. Es necesario que el Gobierno y el ministerio hagan las inversiones que se requieren para adecuar y dotar con protocolos de bioseguridad a las instituciones, para recibir a los más de 90 mil estudiantes y garantizar así que no existan contagios”, explicó. También dijo que “la idea es que retornemos a las actividades académicas por alternancia o presencial cuando existan las condiciones necesarias”.

Entre las condiciones que los directivos están pidiendo se encuentran que el cuerpo docente, directivos docentes y rectores, así como estudiantes y demás personal, sean vacunados. Además, esperan que tanto el Gobierno nacional como el distrital puedan dotar a las instituciones con los elementos de bioseguridad necesarios, adecuar la infraestructura y contratar más personal de aseo, pues “ahora las áreas deben ser desinfectadas hasta cinco veces al día”.

Con relación a las personas que deben hacer el tamizaje para verificar que ninguno supere los 37 grados de temperatura, indican que deben ser personas de la salud las que deberían hacerlo.

“Ahora no podemos hablar de que vamos a retornar con alternancia, si no existen condiciones mínimas para evitar contagios y posibles muertes. No queremos seguir poniendo más cuotas de muertos”, argumentó.