Hasta este domingo 13 de diciembre, las 866 personas que faltan por cobrar el quinto pago de Familias en Acción tienen plazo para hacerlo.

Además, las 257 que no han cobrado la Devolución del IVA también deben hacerlo hasta el próximo 21 de diciembre, en total, según indicaron desde el Distrito son 1.123 personas que faltan por cobrar estos dos incentivos.

El único operador financiero donde pueden hacerlo es Daviplata y para aquellos que reciben por giro, deben ir a Efecty. Algunos de los usuarios cuyas cédulas terminan en 1 y 2 pueden cobrar su giro en Centro de Recaudo y Pago de Davivienda o en los puntos Reval.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción Cartagena, dijo que se han designado seis personas del equipo de Bienestar Comunitario para llamar a cada uno de los beneficiarios que no cobraron durante el tiempo determinado, para conocer las razones por las cuales no han retirado su pago, motivarlos a cobrar y prevenirlos de posibles sanciones o suspensiones a causa del no cobro.