“No fue por el Madrid”: Pelea en Crespo se viralizó y metió en líos a escolta

Un reciente caso se dio a conocer en las redes sociales el pasado 29 de mayo tras la publicación de un video, presuntamente grabado el día de la eliminación del Real Madrid. En el clip se observa a dos hombres peleándose a golpes tras una acalorada discusión.

El hecho ocurrió fuera de una tienda ubicada en el barrio Crespo. En el clip se veía a uno de los hombres portando un uniforme de guarda espaldas de la empresa Super Giros, mientras que su rival vestía de civil. Los propietarios de la tienda, al ver la algarabía tuvieron que bajar las correderas del local. Lea también: ¡Insólito! Se pelearon a puños en tienda de Crespo por partido del Real Madrid

Fuertes críticas en redes sociales

Los comentarios tras el video no tardaron en llegar. “Qué tristeza ver cómo se agraden por un simple juego, hasta donde hemos llegado”, “¿tu crees que yo voy a pelear por un equipo de fútbol? No señor”, “El real Madrid eliminado y el otro peleando, manda h*$?”, “Lo único que me alegra es que fue apuño limpio, sin armas ni mas nada”, fueron algunas de las reacciones al video.

“Yo no peleé por el Real Madrid”

Sin embargo, tras la lluvia de burlas y críticas, Alberto Barrios, uno de los protagonistas del video tuvo comunicación con El Universal y contó su versión de la historia. Asegura que nada es como lo difundieron en las redes sociales, y que la pelea no tuvo nada que ver con la eliminación del equipo Real Madrid. “Empecemos con que a mi no me gusta el fútbol, yo soy fanático es del béisbol. Lo de la pelea sí ocurrió, pero no por ese motivo. En estos momentos estoy teniendo problemas en el trabajo con mis jefes, quienes vieron ese video regado por todas partes, y dicen que yo estaba fuera de esa tienda peleando por un partido”.

Barrios contó a detalle cómo se dio la confrontación: “Un compañero de trabajo y yo, llegamos a ese punto ubicado en Crespo para hacerle un llamado de atención a la asesora (no puedo decir las razones de dicho llamado de atención), el caso es que la muchacha no se encontraba en óptimas condiciones para ejercer su labor. En el momento en que estamos dialogando con ella, dos personas empezaron a decirme groserías tanto a mi como a mi compañero. Yo inmediatamente lo notifiqué con mis jefes. Yo no soy vigilante, soy escolta y hago acompañamiento en el recaudo del dinero. La asesora se levantó del puesto para enfrentarme y me dijo ‘tu maldita madre’, y el señor que estaba con ella me dijo que no me tenía miedo así yo tuviera pistola”.