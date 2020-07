“No esperen que ocurra una tragedia”: conductores y vecinos

Hablan los ciudadanos

Por allí transitan diariamente cientos de carros particulares, taxis, motos, buses de Transcaribe, entre otros, y la petición que hacen los conductores al Distrito es generalizado: solicitan un arreglo cuanto antes.

“Es lamentable que haya pasado tanto tiempo y no se haya reparado ese daño, lo dejaron crecer y ahora es un peligro grande. No sé qué están esperando las autoridades competentes para resolver ese problema. Yo tengo más de cuatro años de estar trabajando por aquí, y desde que llegué he visto ese hueco ahí. Hace una semana un muchacho se accidentó en una moto, solo se raspó, no fue nada grave, pero ojalá que no tenga que ocurrir una desgracia para que puedan actuar”, dijo Richard Prieto, agregando que en la zona también se forman trancones y largas filas en horas pico.