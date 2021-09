San Diego Ávila, más conocida como “Pacha”.

Sobre su estado de salud, precisó que “cuando él me pegó yo me golpeé las costillas y como metí las manos me pelé los codos. Tengo todavía dolor en las piernas y en las rodillas. Estoy que casi no puedo caminar porque yo caí sentada y de ahí caí de largo, entonces metí las manos para no partirme la cabeza. Me duelen las caderas”.

San Diego contó que “el señor policía estaba maltratando a un muchacho frente al kiosco. Yo estaba sentada afuera del kiosco, mirando, y el muchacho que estaba al lado le dice que ya no le golpee más, porque le habían dado mucho golpe y le estaban poniendo la pistola eléctrica esa, que si lo iban a matar, que lo dejaran, que si ellos no tenían familia. Él lo soltó y dijo: “voy a ver qué es lo que les pasa a los sapos del kiosco” . La única persona que estaba en el kiosco era yo. Ahí trabajamos 10 personas, pero en ese instante no había nadie sino yo solita que estaba parada en la parte de afuera”.

Continuó diciendo que “cuando él viene embala’o para acá le digo: “yo no tengo nada que ver con lo que está pasando señor agente, ¿por qué viene usted a formarnos problema?”. Él entró, cogió el machete con que la muchacha pica los cocos, el cuchillo con que corta sus cosas de vender y yo volví y me le paré al lado y le dije, “¿pero qué es lo que pasa con usted? Si nosotros no nos estamos metiendo por qué usted ha venido acá de esa forma. Nosotros no nos estamos metiendo con usted ni estamos diciendo nada”. Fue cuando entonces se dio la vuelta y me pegó un golpe en el pecho”.

“Yo caí de espaldas -advirtió la adulta mayor- si no meto los brazos me mata con la cosa de madera que estaba ahí. Y salió corriendo, se llevó el cuchillo y se llevó el machete. Él lo hizo consciente porque yo estaba hablando con él, yo estaba al lado con él, se dio la vuelta y me empujó. Casi me da un paro cardiaco, porque cuando mi hijo me llevó al hospital tenía la presión casi en 200. Me preguntaron si era hipertensa. Yo dije, sí, lo soy, y me dijeron que casi me daba un paro cardiaco”.